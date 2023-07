Sport, Spiel und Spaß an vier Tagen

Die meisten Vorbereitungen sind schon getroffen, an Feinheiten wird noch geschliffen, aber dann kann es bald losgehen: Der SV Neugnadenfeld und Borussia Ringe, die sich 2015 zum GSV Ringe-Neugnadenfeld zusammengetan haben, laden wieder zu ihrem traditionellen mehrtägigen Sport- und Volksfest ein.

Die festlichen Aktivitäten auf dem Sportplatzgelände in Ringe beginnen am Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, mit einem großen Preisskat im Clubhaus.

Mit Fußball geht es am folgenden Freitag, 21. Juli weiter. An diesem Tag spielt die Zweite Mannschaft des GSV in Neugnadenfeld gegen den SV Neuringe. Beginn ist um 19 Uhr. Freitag ist außerdem der Finaltag des Samtgemeinde-Turniers. Da spielen die Sieger aus den Partien SV Hoogstede/ SC Union Emlichheim und SV Grenzland Laarwald/GSV Ringe-Neugnadenfeld um 19.30 Uhr in Ringe.

Unter dem Motto „Fier´n wu dumols“ tritt gegen 20 Uhr die bekannte Liveband „Sunflower“ im Festzelt auf und wird für ausgelassene Tanzstimmung sorgen. Es wird ein Eintritt von acht Euro erhoben.

Sport und Party stehen auch am Samstag, 22. Juli, auf dem Programm. Beim Flunkyball-Turnier, das nach der gelungenen Premiere seine zweite Auflage erlebt, geht es um die Treffsicherheit der Mitspieler, wenn die Mannschaften gegeneinander antreten. Beginn ist bereits um 15 Uhr.

Eine gute Gelegenheit, sich zu bewegen, bietet eine Fahrradtour. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 16 Uhr der Sportplatz in Ringe.

Abends, wiederum um 20 Uhr, nach dem Ende des Turniers, gibt es einen Auftritt des DJ-Teams „Soundcontrol DBH“ im Festzelt.

Der letzte Festtag am Sonntag, 23. Juli, steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Sie können sich ab 15 Uhr über eine Hüpfburg, Wasserspiele, diverse andere Spiele und eine Tombola freuen. In aller Gemütlichkeit können an diesem Tag die Eltern Kaffee und Kuchen genießen und dabei das sportliche Treiben des Nachwuchses in aller Ruhe beobachten.

Nähere Informationen: www.gsv2015.de

<script type="text/javascript" src="https://content.gn-online.de/ad/adscript.php?adid=282"></script>