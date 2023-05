Spiekermann & CO AG: Investition in eine dynamische Region

Vom Hidden Champion zu sprechen, wenn von der Wirtschaftsregion Grafschaft Bentheim/Emsland die Rede ist, scheint kaum noch angemessen: denn verborgen bleiben dürfte heute niemandem mehr die beeindruckende Entwicklung dieser Zukunftsregion im Nordwesten. „Wir blicken hier auf ein überdurchschnittlich stark wachsendes Bruttoinlandsprodukt, überdurchschnittlich hohe Beschäftigung, eine hohe Lebensqualität und vor allem einen fantastischen Mittelstand als Motor dieser Entwicklung“, sagt Sebastian Kotte, Vorstand der Spiekermann & CO AG. „Nicht ohne Grund haben wir 2001, als unser Unternehmen gegründet wurde, gleich ein Büro in Nordhorn eröffnet. Wir wollten den mittelständisch geprägten Unternehmern der Region das Signal geben: Hier sind unabhängige Vermögensbetreuer, die so denken und handeln wie Ihr.“

Und Ihre Standorttreue in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland demonstriert die Spiekermann & CO AG auf eindrucksvolle Weise: mit neuen Büros, wachsender Mannschaft und ehrgeizigen Zielen für die Zukunft: vor Kurzem bezog das Team seine neuen Büros im NINO-Kontor Nordhorns. Mit guter Verkehrsanbindung, großzügigen Parkplätzen und viel Licht in den Innenräumen ist es der ideale Ort, um Zukunft zu gestalten.

Der Name NINO ruft Erinnerungen an die einst glanzvollen Zeiten der Textilindustrie in und um Nordhorn wach – steht aber genauso selbstverständlich für die Zukunft der Region. Auf dem ehemaligen Firmengelände im Herzen Nordhorns ist in den vergangenen Jahren ein moderner Wirtschaftspark entstanden, Startplatz für zukunftsorientierte Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen.

„Moderner, zentraler und vor allem größer war die Devise“, so Sebastian Kotte, „denn wir wollen mit der Region wachsen. Die 222 Quadratmeter im neuen NINO-Kontor bieten uns dazu reichlich Möglichkeiten.“ Die Nachfrage nach einem Betreuer, der mit einem breiten Angebot von der klassischen Vermögensverwaltung über die aktiv betreute Vorsorge bis zur Finanzplanung das Leben der Mandant*innen und ihren Familien begleitet, ist nach wie vor groß. „Den Gedanken des unabhängigen, menschlichen, mitdenkenden Vermögensbetreuers in die weite Fläche von Grafschaft und Emsland zu tragen – das ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre.“

