Mitspracherecht für Mitarbeiter bei RMT

Vor fast genau einem Jahr - am 1. September 2022 - zog die Emlichheimer Firma RMT Metall Technik unter der Führung von Frank Krans und Patrik Klein in das neu errichtete Bürogebäude an der Carl-Zeiss-Straße 2.

RMT ist spezialisiert auf die Planung, Lieferung und Montage von Trapezblechen und Sandwichpaneelen für Dach- und Wandkonstruktion sowie den Fassadenbau von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden aus einer Vielzahl von Produkten zur Gestaltung von Gewerbe und Industriegebäuden. Mittlerweile zählen viele Architekten und Generalunternehmer zu den Kunden. Darunter auch Fußballverein Borussia Dortmund, bei dem RMT die neue Geschäftsstelle mitgestaltete.

Mobile Zeiterfassung, Dokumentationen direkt von der Baustelle oder eine eigene Mitarbeiter-App sorgen für ein breites digitales Angebot von RMT. Neben der App genießen die mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter weitere Benefits. Sie können sich in regelmäßigen Abstand im „Mach-Uns-Besser-Meeting“ mit Vorschlägen und Anregung an Entwicklung und Verbesserung des Unternehmens beteiligen.

Kontinuierliche Umsatzsteigerung und weiterhin wachsende Mitarbeiterzahlen wurden als Ziele für die nächsten Jahre ausgerufen. Ganz nach dem Motto: Kollegen fürs Leben - Mitwirken, Mitlachen, Mitwachsen!

RMT bietet an einem Tag der offenen Tür am 1. September allen Interessenten einen exklusiven Einblick in den neuen Standort und den Leistungen des Unternehmens.

Weitere Infos unter www.rmt-gmbh.com