Sparkasse lädt zum kostenlosen Depot-Check ein

Herr Jörgens, früher fragte man sich, wo bekomme ich die meisten Zinsen. Dieser Investitionsansatz scheint heute nicht mehr zu funktionieren. Was sollen Anleger tun?

Diese Aussage ist global betrachtet nur teilweise richtig. Bei der Sicht auf Europa haben Sie vollkommen recht. Allerdings sollten Anleger immer auch einen Blick über den Tellerrand wagen. Denn: Es gibt sie noch, Zinsen für Erspartes. Allerdings nicht auf dem sicheren Sparbuch. Wir rechnen damit, dass Anleger in Europa erst ab Mitte dieses neuen Jahrzehnts mit einem zarten Erwachen des Sparzinses rechnen können.

Sparkassenvorstand Norbert Jörgens gibt im Interview Tipps zur Anlage in Wertpapieren. Foto: Kreissparkasse

Doch wie ist es dann um die Sicherheit der Einlage bestellt?

Sehen Sie, die Kundeneinlagen bei deutschen Banken sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro je Kreditinstitut staatlich garantiert. Im Kleingedruckten wurde jedoch vergessen zu erwähnen, dass jeder Zinssatz, der unterhalb der Inflationsrate liegt, mit einer realen Geldentwertung einhergeht. Sie sehen also: Sicherheit hat auch einen Preis. Bei einem Einlagenzins von aktuell 0,001 Prozent p. a. und einer Inflationsrate von 1,5 Prozent (für Deutschland per Dezember 2019) wird das Problem der vermeintlich sicheren Geldanlage schnell deutlich.

Wie können sich Anleger vor dieser Realgeldentwertung schützen?

In erster Linie sollten Anleger umdenken und Alternativen zu Einlagen auf dem Sparbuch suchen. Sie werden schnell feststellen, dass der Weg an die Kapitalmärkte führt. Der Nachteil: Diese unterliegen regelmäßig Wertschwankungen. Ein Vorteil: Es gibt nicht nur fallende, sondern auch steigende Kursentwicklungen. Auch wenn es sich im ersten Augenblick ungewohnt anfühlt umzusteigen, erscheinen Aktien und bestimmte Anleihen für die Aussicht auf eine positive Realverzinsung, also für einen Ertrag oberhalb der Inflationsrate, unausweichlich zu sein.

Das klingt aber recht kompliziert. Sind Aktien, Fonds und Wertpapiere überhaupt etwas für Otto-Normal-Sparer?

Gerade noch unerfahrene Anleger sollten nicht blindlings Aktien und andere Wertpapiere kaufen, sondern sich im Vorfeld ihrer Aktivitäten bei der Sparkasse beraten lassen. Auch Investmentfonds, also Anlagemöglichkeiten, die mehrere Wertpapiere unter einem Mantel umfassen und somit weniger stark schwanken können als einzelne Wertpapiere, können gerade für Börsen-Neulinge eine gute Einstiegsmöglichkeit an den Kapitalmärkten bieten. Wichtig ist, dass der Investmentfonds sowohl zu der Anlegermentalität, zu den erwarteten Risikoneigungen und dem geplanten Anlagehorizont, also die Laufzeit, passen. Investmentfonds werden wiederum von Experten gesteuert, so dass Anleger auf einen Schlag in unterschiedlichen Anlageklassen, wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Immobilien in verschiedenen Regionen der Welt, also Amerika, Europa und oder Asien investieren können.

