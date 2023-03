Sparen mit der Rewe-App: Bis zum 9. April sparen Kunden in den Rewe-Märkten Döring an der Friedrich-Ebert-Straße 2 und an der Neuenhauser Straße 24 ab einem Einkaufswert von 100 Euro satte 10 Euro. Dieser Knaller-Coupon kann mehrfach genutzt werden. Dies funktioniert mit der Rewe-App. Wer diese runterlädt und den Coupon aktiviert, hat noch mehr Vorteile. Die Rewe-App bietet als digitale Vorteilskarte weitere Ersparnisse beim Sammeln der Treuepunkte oder bei Payback. Über die App kann auch die Scann- und Go-Kasse genutzt werden. Die Kunden scannen ihre Waren während des Einkaufs mit dem Handy ein. An der Kasse muss nur der QR-Code gescannt und bezahlt werden. Das spart Zeit, denn das Auflegen der Waren auf das Band entfällt. Mit der App können Einkäufe per Abholservice getätigt werden.

Wer derzeit den Rewe-Markt von Rafael Döring ansteuert, muss wegen der Baustelle am Bahnübergang Denekamper Straße einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.

Weitere Infos auf: www.rewe.de/marktseite/nordhorn/540962/rewe-markt-friedrich-ebert-str-2/