Spannendes Playoff-Spiel des ECN

Nordhorn Der Eishockey Club Nordhorn (ECN) lädt alle Leser der Grafschafter Nachrichten kostenlos zum spannenden Play-off-Spiel des ECN gegen die Tornado Niesky am kommenden Samstag 2. März, um 19 Uhr in die Eissporthalle Nordhorn ein. Um gratis zum Spiel zu kommen, muss die in diesem Artikel befindliche Eintrittskarte ausgeschnitten und beim Hallenbesuch an der Kasse vorgelegt werden.

Die Eishockeycracks haben bis jetzt eine tolle Saison gespielt. Die Vereinsführung möchte damit die Mannschaft im letzten offiziellen Heimspiel der Play-offs nochmals kräftig unterstützen.

Eishockey hat lange Tradition in Nordhorn und ist während der Eröffnung der Eissporthalle Anfang der 70er Jahre durch mehrere Höhen und Tiefen gegangen. Der ECN möchte diese Tradition fortsetzen und hat seit der Gründung des Vereins vor vier Jahren vieles erarbeitet.

Besonders wichtig ist die Arbeit im Nachwuchsbereich. Bei den „Minis“, der jüngsten Nachwuchsgruppe des ECN, ist in den letzten zwei Jahren viel passiert. Die Gruppe umfasst inzwischen schon über 40 Nachwuchsspieler und wächst weiterhin kontinuierlich. Wer sich dafür interessiert, das Eishockeyspiel kennenzulernen, ist eingeladen, einige Probetrainings zu absolvieren.

Nähere Informationen: www.eishockeyclub-nordhorn.de