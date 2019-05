Sortiment der Arnold Lammering ist überzeugend vielfältig

Schüttorf Der Fachgroßhandel mit den Bereichen Stahl, Sanitär, Heizung und Fliesen wurde vor fast 75 Jahren in Schüttorf gegründet. Diedrich Lammering führt das mittelständische Unternehmen nun schon in der dritten Generation. Und mit dessen Sohn Philipp steht die vierte Generation bereits „in den Startlöchern“.

Um den Kunden lange Anfahrtswege zu ersparen, wurden moderne Bad- und Fliesen-Ausstellungen in Schüttorf, Meppen, Aurich, Norden und Varel errichtet. In Schüttorf wurden auf 1600 Quadratmetern Ausstellungsfläche über 800 verschiedene Fliesen und Dekore für den gesamten Wohnbereich - innen und außen - bemustert.

Diese werden auf großflächigen Wand- und Bodentafeln und als Einzelfliesen gezeigt. So haben die Kunden die Möglichkeit, die Oberflächen zu „fühlen“, denn neben der Optik spielt auch die Haptik beim Fliesenkauf eine entscheidende Rolle. Etliche Fliesen sind in den Ausstellungsbädern untergebracht und der Kunde kann so das Zusammenwirken der Farben und Formen begutachten. Auch die Dekore kommen so besser zur Geltung.

Eine intensive Beratung der Kunden hat bei Arnold Lammering höchste Priorität: Die Auswahl der deutschen, italienischen und spanischen Fliesen ist sehr vielfältig und beginnt mit der kleinsten Fliese und endet bei den Großformaten mit einer Länge von 320 Zentimeter. Selbst das Format 120 x 240 Zentimeter kann in einer Badanwendung in der Ausstellung bestaunt werden. Der langjährige Prokurist Hans-Hermann Lindemann empfiehlt den Kunden, auf jeden Fall einen Termin zu vereinbaren, denn nur so können Wartezeiten vermieden werden. Zubehör wie Edelstahlschienen, Fugmaterial sowie Fragen zur Bodenentwässerung in Bädern gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch wenn schon fast alle Verlegetechniken in der Ausstellung gezeigt werden, kann die fachliche Beratung mit einer 3D-Planung durch geschultes Personal unterstützt werden.

Damit das hochwertige Material in dem jeweiligen Wohnbereich zur Geltung kommen kann, ist im Sinne der Firma Arnold Lammering eine sachgerechte Verlegung Voraussetzung - kompetente Fliesenfachgeschäfte aus der Region des Kunden werden gerne empfohlen. Nach dem Kaufabschluss steht dem Kunden der gute Service natürlich weiterhin zur Verfügung: Auch XXL-Fliesen im Format 60 x 120 Zentimeter und 120 x 240 Zentimeter können zum Teil sofort geliefert werden, da diese lagermäßig geführt werden.

Bestellware ist ebenfalls kurzfristig lieferbar. Durch den firmeneigenen Fuhrpark wird eine tägliche Anlieferung gewährleistet, bei großen Mengen ist eine Kranabladung möglich. Ein weiterer Vorteil bei Lagerware ist, dass eine Rückgabe überzähliger Fliesen erfolgen kann, sofern die entsprechende Charge noch am Lager geführt wird.

Wer sich von dem großen Angebot der Firma Arnold Lammering GmbH überzeugen will, hat dazu während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr ist Schautag (außer an kirchlichen und gesetzlichen Feiertagen, keine Beratung, kein Verkauf). Weitere Informationen: www.lammering.de