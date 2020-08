Songül´s Frühstücks-Buffet: Ein Stück türkischer Kultur

Nordhorn „Einfach einmal etwas Anderes anbieten“, dachte sich Songül Katar. Deshalb hat sie ihre Idee Wirklichkeit werden lassen und bietet ab kommenden Sonntag, 23. August, türkisches Frühstück an. Gleichzeitig möchte sie die Kultur ihres Heimatlandes den Nordhornern etwas näher bringen. „Songül´s FrühstückBuffet - türkischer Art“ an der Neuenhauser Straße 6 ist ein „All-you-can-eat-Restaurant“. Geöffnet ist von montags bis sonntags jeweils von 9 bis 14 Uhr. Besonders in der Corona-Zeit verzichten viele auf ihren lang ersehnten Urlaub. Deshalb möchte Songül Katar Nordhorn ein Stück Herzlichkeit zurückgeben und freut sich auf die Neueröffnung ihres Restaurants. weitere Infos auf www.songüls-frühstücksbuffet.de