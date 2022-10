Smarte Arbeitgeber setzen auf den Grafschaft-Gutschein

Seit etwas mehr als zwei Jahren verfügt die Grafschaft über eine „eigene Währung“: den Grafschaft-Gutschein. In dieser Zeit hat sich dieses Zahlungsmittel in vielfältiger Hinsicht bewährt und erfreut sich zunehmenderBeliebtheit.



Freigrenze für Sachzuwendungen

Der Grafschaft-Gutschein ist für Arbeitgeber ein ideales Mittel, um die Sachzuwendungsfreigrenze zu nutzen. Gleichzeitig stärkt er die Motivation der Mitarbeitenden. „Die Nutzung der Sachzuwendungsfreigrenze ist ein guter Tipp für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um Lohnkosten einzusparen. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, seinen Mitarbeitenden Gutscheine bis zu 50 Euro im Monat frei von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zukommen zu lassen. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden Gutscheine steuer- und sozialversicherungsfrei bis zu einem Wert von 60 Euro pro persönlichem Anlass des Arbeitnehmers aushändigen“, erklärt Nils Brege, Steuerberater bei Obremba & Partner steuerliche Vorteile des Grafschaft-Gutscheins. Für Arbeitgeber in der Region bietet sich der Grafschaft-Gutschein dazu als ideales Mittel. Nils Brege nennt weitere positive Effekte: „Die Mitarbeitenden freuen sich über ein Lohntopping, das wesentlich mehr bietet als ein Tankgutschein. Die regionale Kaufkraft wird gestärkt und gleichzeitig sparen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bares Geld.“

Rund 200 Geschäfte akzeptieren mittlerweile den Gutschein. Das Branchenspektrum reicht von der Tankstelle, über diverse Einzelhändler bis hin zu Friseuren. Damit ist der Grafschaft-Gutschein in jeder Branche einsetzbar.



Digital und automatisch zu handhaben

Das Portal www.grafschaft-gutschein.de bietet Arbeitgebern jetzt zusätzlich einen besonderen Service an: Über das Tool „Benefits“ kann der registrierte Arbeitgeber Grafschaft-Gutscheine eigenständig aktivieren, verwalten und an seine Beschäftigten herausgeben. Das funktioniert im Handumdrehen, denn er kann über die Seite automatisiert Grafschaft-Gutscheine an seine Mitarbeitenden weitergeben, entweder direkt auf das Handy des Kollegen oder als wiederaufladbare Plastikkarte.

Die große Sicherheit ist ein weiteres Plus, da die Gutscheine vollautomatisch vom System verwaltet, dokumentiert und abgerechnet werden – das ist zu 100 Prozent rechtssicher und vollständig transparent.

Der Arbeitgeber handelt auf diesem Weg sehr professionell. Denn mit dem Grafschaft-Gutschein als Benefit für die Mitarbeiter präsentiert er sich attraktiv und smart. Smart, da er seine Mitarbeiter motiviert und gleichzeitig Lohnkosten spart.

Außerdem ist das Tool kinderleicht zu bedienen. Ferner verfügt der Unternehmer über hohe Flexibilität, da er entscheidet, wann und in welcher Höhe er die Grafschaft-Gutscheine ausgeben will.

Für einen starken Wirtschaftsstandort

Und nicht zu vergessen: Der Grafschaft-Gutschein als Benefit stärkt auch das Image des Arbeitgebers, denn dadurch unterstützt er die regionale Kaufkraft und stärkt parallel den Wirtschaftsstandort – und das ist die Intention des Grafschaft-Gutscheins. Der Gutschein war 2020 von den GN und der Kreissparkasse mit dem Ziel initiiert worden, Kaufkraft in der Region zu halten und den stationären Handel vor Ort zu fördern. Mit der überwältigenden Resonanz durch die Grafschafter ist dies bisher gelungen.

Weitere Infos auf https://gn123.de/benefits4