SiNN GmbH eröffnet an der Lookenstraße in Lingen

Die SiNN GmbH ist in Lingen in das ehemalige Brackmann-Gebäude an der Lookenstraße 3 umgezogen und hat dort ein modernes Modehaus eröffnet. Am neuen Standort stehen dem Unternehmen 2000 Quadratmeter Geschäftsfläche zur Verfügung, um Trends und klassische Styles zu präsentieren. Jede Niederlassung hat, wie Geschäftsführer Thomas Wanke bei der Eröffnung erläuterte, ihr eigenes Gesicht, das an die lokalen Bedingungen angepasst ist. Das Sortiment orientiere sich an der Mitte der Gesellschaft, weshalb Lingen ein idealer Standort sei. Das Geschäftskonzept fuße auf drei Säulen: den Mitarbeitern, dem jeweils angepassten Sortiment für Frauen und Männer und der Warenpräsentation in einer offenen Atmosphäre. „Lingen liegt uns sehr am Herzen. Es ist eines der schönsten SiNN-Häuser geworden, dessen Tradition weiterlebt und wie ein inhabergeführtes Geschäft geleitet wird“, betonte Geschäftsführerin Dr. Isabella Goebel. Über ein Modehaus in moderner Ausprägung in der Lingener Innenstadt freute sich Oberbürgermeister Dieter Krone. An der Lookenstraße sei ein idealer Standort gefunden worden. Mit einer Besatzquote von 93 Prozent stünde Lingen im Vergleich zu anderen Kommunen gut da. Es gäbe wenig Leerstände. Der SiNN GmbH wünschte er stets gute Umsätze.

