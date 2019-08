SHK Kopietz feiert 40-jähriges Bestehen

Schüttorf Dauerhafter Erfolg: Mit ihren Leistungen im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und erneuerbare Energien feiert die Kopietz GmbH & Co. KG in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Die Schüttorfer Firma wurde 1979 von Rainer Kopietz gegründet und 2005 von Stefan Oldeweme übernommen. Im Jahre 2016 übernahmen Manfred Bröker und Ruth Oldeweme die Leitung des Handwerksbetriebs.

Die gute Zusammenarbeit mit den Lieferanten, wie Firma Buderus, Lammering, Pietsch, Cordes & Graefe, Mosecker erfreut die Inhaber besonders. Demnach erfolgt die Lieferung von Materialien zuverlässig, schnell und reibungslos, wovon wiederum die Kundschaft von Kopietz profitiert. „Außerdem bedanken wir uns recht herzlich bei den Stadtwerken Schüttorf/Emsbüren sowie bei den Firmen 4K Kälte- und Klimatechnik und Jowi-Bau aus Neuenhaus für die kompetente und unkomplizierte Zusammenarbeit“, so Ruth Oldeweme.

Die qualitativ hochwertige Arbeit im SHK Handwerk soll weiter ausgebaut werden. In diesem Jahr freut sich das traditionsreiche Unternehmen über sechs Azubis, wovon vier im Bereich SHK und zwei im Bereich Büromanagement ausgebildet werden. Alle sechs Auszubildende haben die Chance darauf übernommen zu werden.

Einen großen Dank richten die Inhaber an die Kundschaft. Sie bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen der zum Teil langjährigen, treuen Stammkundschaft. Für die Zukunft ist die Kopietz GmbH & Co. KG bestens gerüstet: Als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner und Berater im Bereich erneuerbare Energien beantwortet das Unternehmen alle Fragen zu diesem Thema. Ein 24-Stunden Notdienst gehört ebenso zum Leistungsangebot wie die Qualität und Beständigkeit in der Ausführung der Arbeiten von Kopietz.