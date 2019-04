Seventerra: Energie sparen auch für kleines Geld

Grafschafter Service-Helden Vor über zehn Jahren baute der gebürtige Nordhorner in der Türkei ein Unternehmen auf, das seinen Kunden aus dem gewerblichen und privaten Bereich bei allen Fragen rund um Photovoltaik und Gebäudetechnik mit Rat und Tat zur Seite steht. Im Rahmen seiner Arbeit war er sowohl im Nahen Osten, China, Afrika und den USA unterwegs. Vor Kurzem führte ihn der Weg zurück in die alte Heimat.

Vom Standort Nordhorn bietet er mit seinem Unternehmen Seventerra individuelle Lösungen auch für kleines Geld an. Die von ihm angeführten Beispiele reichen von Kleinst-Photovoltaik-Anlagen für Wohn- und Verkaufswagen bis hin zur Fassadenverkleidung mit Solar-Panelen. Seyhan Kemali weist auch auf einen Bereich hin, der nicht immer so im Blick ist: Gebäudetechnik. Hier steht die Sanierung und Erneuerung im Mittelpunkt. Wie er berichtet, konnte er bei Kunden schon so manchen Stromfresser finden und austauschen.

Auch an die Landwirtschaft richtet sich die Firma Seventerra. Die angebotene Bandbreite reicht von moderner Beleuchtung über Automatisierung bis hin zu Reinigungsanlagen. www.seventerra.com

„Eine Lösung für ihre Probleme zu finden, ist meine Freude“, sagt Inhaber Seyhan Kemali.