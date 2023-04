Theresa Küpers: Neues Atelier für Kerzen und Interieur

Theresa Küpers hat am 1. April in der Schuhmachershagen 13 in Nordhorn ihr Atelier für Kerzen und besondere Produkte eröffnet. Im März 2022 testete sie während Corona aus Interesse das Kerzengießen in abstrakte Formen mit nachhaltigem Rapswachs. Im September hatte sie dann ihren „Durchbruch“ auf Instagram. Schnell musste ihr ihre Familie beim Einpacken der Kerzen und dem Packen der Pakete helfen. Die Zahl der Follower stieg rasch in die Höhe (aktuell 18.200) und auch die Videos erlangten immer mehr Aufmerksamkeit (das beste Reel mit 1,2 Mio. Aufrufen). Daraufhin folgten viele Kooperationen mit bekannten Influencern und Geschäftsbeziehungen in Deutschland wie zum Beispiel mit dem größten inhabergeführten Modehaus Norddeutschlands L&T Osnabrück. In Rücksprache mit Andrea Veddeler von der Wirtschaftsförderung kam sie auf das Projekt der Wiederbelebung der Innenstadt und verliebte sich in das kleine Geschäft in der Schuhmachershagen 13 und sah das Potenzial eines kleinen Ateliers für besondere Produkte. Nun ist das kleine Geschäft mit einer Auswahl von DutZ Vasen, handgemachten Seifen, Seidenblumen und Designleuchten, Schmuck und vielem mehr eröffnet.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Weitere Infos auf: www.tkcreatives.de