Schumacher Kommunikation hilft Privat- und Geschäftskunden

Nordhorn Die Firma Schumacher Computersysteme, mit Hauptsitz am Hüsemanns Esch 20 in Nordhorn, hat zur Feier des 15-jährigen Jubiläums umgebaut. Der zweite von insgesamt drei Standorten ist das Ladenlokal in der Nordhorner Hauptstraße 47, welches nun komplett renoviert und frisch möbliert in neuem Glanz erstrahlt. Unter der Überschrift „Telekommunikation, Energie und Smart Home“ erhalten die Kunden profunde Beratung, individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten.

Das mittlerweile fünfköpfige Team, jüngst verstärkt durch Mandy Woith, steht seinen Kunden in den Bereichen Kommunikation, Computersysteme und Consulting als professioneller Partner zur Verfügung. Ab dem ersten August wird der neue Auszubildende Nico Scholten das Team im Bereich Computersysteme komplettieren.

Neben den beiden Nordhorner Standorten steht Schumacher Computersysteme seinen Kunden auch mit einem Ladenlokal in der Bahnhofstraße 30 in Hörstel im Bereich Kommunikation mit Rat und Tat zur Seite.

Bei Schumacher Kommunikation dreht sich alles um Telekommunikation, Energie und Smart Home. Hier erhalten die Kunden eine unabhängige und individuelle Beratung zu den verschiedenen Anbietern und den entsprechenden Tarifen, sowie eine weiterführende Betreuung während und nach der Laufzeit.

Grade das Thema Smart Home gewinnt zunehmend an Bedeutung. Hinter dem Begriff verbergen sich technische Verfahren und Systeme in Wohnräumen und Häusern, die für eine Steigerung von Wohn- und Lebensqualität, sowie Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte, sowie automatisierter Abläufe stehen.

So kann zum Beispiel im Winter die Heizung automatisch für eine angenehme Temperatur in der Wohnung sorgen, wenn man sich seinem Zuhause nähert, oder die Alarmanlage lässt sich im Urlaub per Smartphone-App de-/aktivieren, wenn die Nachbarin zum Blumengießen vorbei kommt.

Interessierte können in dem Nordhorner Shop einige Geräte der von EWE angebotenen SmartLiving-Pakete ausprobieren. Für Fragen rund um EWE-SmartLiving steht das Team gerne zur Verfügung. Durch Systemanalyse planen Inhaber Patrick Schumacher und sein Team effiziente und benutzerfreundliche Netzwerkstrukturen, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden.

In allen IT-Bereichen bietet das engagierte, dynamische Team sowohl Privat-, als auch Geschäftskunden wertvolle Unterstützung. Inhaber Patrick Schumacher sagt: „Wir sorgen dafür, dass Sie sich ausschließlich auf Ihr Business konzentrieren können.“

So beraten die Fachleute unter anderem hinsichtlich Hardware, Webhosting, Kommunikation und Netzwerklösungen, und bieten umfassende Dienstleistungen in den genannten Bereichen. Dazu gehört unter anderem die Vermittlung individueller Ansagen für Telefonanlagen und Mailboxen, die Erstellung und das Hosting von Webseiten, die Beratung beim Erwerb von Computern, Tablets und Smartphones, sowie die Lösung von IT-Problemen vor Ort oder mithilfe eines sehr praktischen Fernwartungsprogramms. Durch den Einsatz dieses Programms entfällt die Terminabsprache und es kann schneller auf das Problem reagiert und eine Lösung dafür gefunden werden.

Öffnungszeiten Shop:

Montag bis Freitag: 10:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstag:10:00 bis 13:00 Uhr

Weitere Infos: www.schumacher-computer.de

Das Geschäft an der Hauptstraße 47 in Nordhorn wurde kürzlich komplett renoviert. Foto: 52° Andreas Deters-Prohl

Umfassende Beratung zu den Themen Internet, Mobilfunk, Energie und SmartLiving bietet Schumacher Computersysteme. Foto: 52° Andreas Deters-Proh