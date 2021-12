Schuhe mit Wohlfühlfaktor

Osterwald Auf mehr als 1000 Quadratmetern bietet das Schuhhaus Büter in Osterwald eine große Auswahl an modischen Kinder-, Damen- und Herrenschuhen namhafter Hersteller. Besonders die kompetente Beratung in der Kinderabteilung ist für das Ehepaar Horst und Janine Büter wichtig. „Die Kinderfüße werden immer genau gemessen, damit der richtige Schuh an den Kinderfuß kommt“, sagt Horst Büter.

Mit Damenschuhen bis Größe 44 und Herrenschuhen bis Größe 50 finden auch Menschen, die wörtlich auf großem Fuß leben, den passenden Schuh.

Schuhhaus Büter ist seit 68 Jahren ein Familienbetrieb, den Jan und Gesine Büter 1953 gründeten. Mit dem Umzug zum Zwienskamp übernahmen Berend und Gertrud Büter das Geschäft, was sie wiederum 2020 übergaben. Mit Mats und Fiete Büter steht auch schon die nächste Generation parat.

Großen Wert legt das Fachgeschäft auf die langjährigen und qualifizierten Mitarbeiter. Damit die Kompetenz der Beratung gesichert bleibt, bildet Schuhhaus Büter auch aus. Weitere Infos auf www.schuhhaus-bueter.de