Schüler und Unternehmen zusammenführen

gn Nordhorn. Bald ist es wieder soweit, die Wochen der Ausbildung stehen bevor. Viele junge Menschen fangen im Herbst ihre Ausbildung an, andere werden die Schule im nächsten Jahr verlassen. Sie sind bereits jetzt auf der Suche nach einer Ausbildung.

Dabei stehen Fragen an wie „welchen Beruf soll ich überhaupt ergreifen und welcher Betrieb bildet am besten aus“. Antworten darauf geben die Wochen der Ausbildung, die jedes Jahr im Herbst von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim sowie der Bundesagentur für Arbeit in Nordhorn veranstaltet werden.

Dieses Jahr nehmen besonders viele Betriebe an der Initiative teil: Insgesamt 134 Grafschafter Unternehmen öffnen in der Zeit vom 13. bis 24. November ihre Tore und ermöglichen den Schülern einen Blick hinter die Kulissen. Die Wochen der Ausbildung geben so beiden Seiten die Gelegenheit, sich frühzeitig kennenzulernen und gegebenenfalls auch schon füreinander zu entscheiden. Es werden insgesamt 121 Ausbildungsberufe vorgestellt. Auch das ist ein Rekordwert. Schon jetzt haben junge Menschen in der Berufsorientierungsphase die Gelegenheit, die Ausbildungsangebote der Unternehmen und die Termine, zu denen die Firmen sie in die Betriebe einladen, unter der Internetadresse www.wochenderausbildung.grafschaft-bentheim.de zu recherchieren. Ab dem 20. September können die interessanten Termine dann auch fest gebucht werden. Jan Kramer von der Wirtschaftsförderung des Landkreises ist vom Erfolg der Wochen der Ausbildung überzeugt. Er sagt „wir freuen uns, dass so viele Unternehmen an der Aktion teilnehmen und auf diese Weise deutlich machen, wie gut es sich in der Grafschaft Bentheim nicht nur leben, sondern auch arbeiten lässt.“

Das Hotel Nickisch aus Schüttorf, das die Ausbildungsberufe Hotelfachmann/- frau, Restaurantfachmann/- frau und Koch/Köchin anbietet, beteiligt sich in diesem Jahr auch an der Aktion. „Wir machen bei der Aktion mit, weil wir auf unser Ausbildungsangebot aufmerksam machen wollen“, erklärt Geschäftsführer Eric Nickisch. „Wir sind ein qualitätsbewusstes Unternehmen mit Tradition, dessen Team jung und motiviert ist – dass sich das keineswegs ausschließt, können wir bei den Wochen der Ausbildung den Jugendlichen live zeigen.“

Weiter Informationen unter

www.wochenderausbildung.grafschaft-bentheim.de und

www.hotel-nickisch.de/