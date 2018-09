Schüler sind begeistert von den GN

Nordhorn Bei der Messe „Arbeitswelten“ kürzlich in der Alten Weberei haben sich auch die GN vorgestellt. Schüler erfuhren viel Wissenswertes über die sechs Ausbildungsberufe der GN-Mediengruppe und wie sie das Ausbildungsportal gn-startklar.de optimal für sich nutzen können.

An einem Gewinnspiel der GN nahmen rund 300 Grafschafter Schüler teil. Die Preisfrage lautete: „Wie lange dauert durchschnittlich der Druck der Gesamtauflage der GN?“ Viele falsche Antworten waren breit gefächert und reichten von einer Minute bis zu 17 Tage. Unter allen richtigen Antworten verlosten die GN einen echten Knüller: Ein Jahres-GN-E-Paper und ein brandneues iPhone 8 Plus.

Der Gewinner ist Kai Snijders aus Halle bei Uelsen. Seine korrekte Antwort: 55 Minuten. Der 15-jährige Schüler freute sich so sehr bei der Übermittlung der guten Nachricht, dass seine Freude durch das Telefon deutlich zu hören war. Die enorme Anzahl an 300 Teilnehmern bei dem GN-Gewinnspiel zeigt, wie hoch das Interesse der Grafschafter Schüler an der Tageszeitung ist — und am neuen iPhone.

Wer einen Blick hinter die Kulissen des GN-Medienhauses werfen möchte, ist herzlich zu einer kostenlosen Betriebsbesichtigung eingeladen. Termin unter 05921 7070.