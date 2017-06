Schönheitsinstitut in neuen Räumlichkeiten

am Nordhorn. Mit einem „Tag der offenen Tür“ stellen die Kosmetikerinnen Sylvia Runde-Winkels (Rundum Schön) und Pinar Pehlivan (Pinar Cosmetics) am Samstag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr ihr neues gemeinsames Schönheitsinstitut an der Lingener Straße 9 in Nordhorn vor. Sylvia Runde-Winkels ist seit 2001 auf Permanent Make-up spezialisiert. Durch ständige Weiterbildungen garantiert sie ihren Kundinnen höchste Qualität und Ästhetik.

Ebenso bietet sie seit fast drei Jahren die Methode „Diamant-Blading“ an, eine Technik für allerfeinste Härchenzeichnung im Bereich der Augenbrauen. „Lassen Sie sich gerne unverbindlich beraten“, sagt Sylvia Runde-Winkels.

Pinar Pehlivan ist seit 2011 im Beruf und bietet unter anderem klassische Gesichtsbehandlungen an. Sie zeichnet sich hervorragend durch ihre Massagen und die individuellen Behandlungen (unter anderem Masque-Modellage) mit den Produkten von Maria Galland sowie H. Brauckmann aus.

Weitere Informationen unter www.rundum-schoen.net und pinarcosmetics.de/index.html