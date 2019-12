Schöne (H)aussichten mit Gussek

Harald Kremer zeigt Interessenten in der Ausstellung an der Euregiostraße 7 in Nordhorn, welche Wunschhäuser der Fertighausspezialist aus Nordhorn seinen Kunden bieten kann. In der Ausstellung finden sich auch alle Materialien, aus denen die Kunden wählen. Zum Leistungsportfolio gehören sowohl das höherklassige wie auch das preiswerte Einfamilienhaus, Doppelhäuser oder der Bungalow für die Senioren. Alle Informationen finden sich auf der Internetseite

www.gussek-haus.de/