Schlafzimmer sind neu im Sortiment bei Möbel Buitkamp

Nordhorn Möbel Buitkamp an der Jahnstraße 28 - 30 in Nordhorn hat sein Sortiment erweitert. Neben Polstermöbeln und Esszimmern bietet das Nordhorner Traditionsunternehmen eine Auswahl an modernen und hochwertigen Schlafzimmern in Massivholz, beispielsweise in Wildeiche oder Esche von namhaften Herstellern an. Die exklusiven Qualitäten stehen für ein stilvolles Design, Langlebigkeit und sind zudem pflegeleicht, wie Inhaber Siegfried Wolbert betont. Die Schrankwandsysteme nutzen das individuelle Raumangebot optimal und schaffen Übersichtlichkeit und Ordnung für die gesamte Garderobe. Zusätzlich bietet Möbel Buitkamp eine umfangreiche Auswahl an Boxspringbetten. Die Betten liefern eine Kombination aus trendigem Design und erholsamem Schlafkomfort. Bei den Lieferanten hat sich das Möbelhaus für hochwertige Produkte entschieden. Dabei ist es stets der Anspruch des Fachgeschäfts, den Kunden ein Wohlgefühl in der eigenen Wohnung zu vermitteln.

„Wir haben unser Sortiment der Kundennachfrage angepasst“, nennt Siegfried Wolbert die Hintergründe für die Produkterweiterung. Entsprechend wurde ein Teil der Ausstellung umgestaltet.

Zum Service gehört ferner, dass ein Berater in den Räumen der Kunden ein Aufmaß nimmt, eine Planung erstellt und in Form eines 3-D-Entwurfs visualisiert, damit die Kunden eine möglichst konkrete Vorstellung davon erhalten, wie die neuen Möbel in ihrer Wohnung wirken.

Möbel Buitkamp bietet nun auch Schlafzimmer in stilvollem Design an. Foto: Westdörp