Sauna-Event im Badepark

Bad Bentheim Wer Lust hat, entspannt auf die Piste zu gehen, ist bei diesem Sauna-Event unter dem Motto „Après-Ski“ genau richtig. Coole Deko und heiße Getränke verwöhnen die Besucher in der Skihütte des Badeparks. Entspannende DJ-Musik und kreative Aufgüsse unter anderem im Ski-Anzug vereinen Spaß und Erholung. Auch das Team von Pure Silk hat an diesem Tag die Türen geöffnet und bietet fachkundige Massage und Relax-Anwendungen im Hammambereich an, die in der weiteren Umgebung so nicht zu finden sind. Für diese Behandlungen wird um eine Reservierung unter Telefon 05922 9994529 oder per Mail an badepark@salonpuresilk.nl gebeten.

Ebenfalls wird wieder ab 20.30 Uhr die Gelegenheit zum textilfreien Baden in dem großzügig angelegten Schwimmbad geboten: Das komplette Sauna-Angebot gibt es für 20,50 Euro pro Person (normaler Tagespreis/„Nur-Schwimmen“ zum normalen Badtarif).