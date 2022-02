Sabine Welling: InEar Hörgeräte immer beliebter

Wietmarschen/Emlichheim Sabine Welling, Hörakustik-Meisterin in Wietmarschen-Lohne und Emlichheim, ist ausgebildete Spezialistin im Bereich der Im-Ohr-Hörgeräte. „Passgenaue Arbeit und ein gutes akustisches Konzept sind entscheidend für den Hörerfolg mit fast unsichtbaren InEar-Hörsystemen“ sagt die erfahrene Audiotherapeutin. In ihren Fachgeschäften in Wietmarschen-Lohne und Emlichheim verwendet sie neben den herkömmlichen Kunststoff-Materialien auch das biokompatible Titan-Material, um kleinste Bauformen und beste audiologische Klangwiedergabe miteinander zu verbinden. „Ein wirklicher Fortschritt in der Hörtechnik“, findet Sabine Welling, die ihre Kunden stets im Blick hat.

Die zertifizierte Audiotherapeutin arbeitet eng mit den Experten der Hörgeräte-Industrie zusammen und stützt sich auf ihr umfangreiches Fachwissen, um mithilfe der neuesten Technik ihre Geräte optimal auf die persönlichen Hörbedürfnisse ihrer Kunden zu kalibrieren. Weitere Infos auf www.welling-hoersysteme.de