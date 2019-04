Sabine Welling-HörSysteme: Das Leben klingt schön

Grafschafter Servicehelden Auch jüngere Leute suchen oft den Weg ins Fachgeschäft, um schon kleine Hörveränderungen rechtzeitig ausgleichen zu lassen. Sie finden bei Sabine Welling und ihrem Team in Lohne und Emlichheim genau die richtige Ansprechpartnerin. Ihre High-Tech-Geräte verbessern nicht nur das Hören, sie lassen sich per Bluetooth als Kopfhörer für Musik und Hörbücher, aber auch als Freisprechanlage für das Telefon einsetzen. Der Mehrwert der Geräte ist enorm groß.

Dabei ist jedes Ohr verschieden und muss genauestens ausgemessen werden, bevor Sabine Welling und ihre Mitarbeiterinnen gut begründetet eine Empfehlung aussprechen. Sie begleiten ihre Kunden auf dem Weg zum guten Hören und stellen die Geräte auch unverbindlich zur Verfügung. So kann jeder für sich feststellen, ob eine Hörversorgung den gewünschten Erfolg hat. Die Gelegenheit dazu findet sich aktuell in den Hörtestwochen ab 23. April in den Fachbetrieben in Lohne und Emlichheim. Interessierte sind willkommen, ihr Gehör unter die Lupe nehmen zu lassen und den Verlauf einer Hörveränderung unter Kontrolle zu halten.

Komplexere Fälle wie Tinnitus oder implantierbare Hörsysteme werden mit besonderer Sorgfalt betreut. Die langjährige Berufserfahrung und der große Erfahrungsschatz von Sabine Welling und ihrem Team werden durch ständige Fortbildungen und ein Netzwerk aus Fachleuten stets erweitert. Das große Interesse an Mensch und Technologie zeichnet die Mitarbeiterinnen aus und jeder Kunde findet seine persönliche Ansprache.

Auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Berufsgruppen, die im Lärm arbeiten, wenden sich gern an Sabine Welling HörSysteme. Der zertifizierte Fachbetrieb liefert die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für aktiven und passiven Gehörschutz. Mit besonderer Begeisterung werden auch Musiker ausgestattet, die an Klang und Gehörschutz naturgemäß besonders hohe Ansprüche stellen.

Sabine Welling und ihr Team in Lohne und Emlichheim kümmern sich umfassend um alle Fragen rund um das Hören. Nachjustierungen im langjährigen Gebrauch der kleinen Hörhelfer oder auch technische Funktionskontrollen werden schnell und umfassend durchgeführt. Ein besonderer Service ist auch die Versicherung der Geräte gegen Schaden und Verlust. Sabine Welling und ihr Team veranlassen im Schadensfall alle nötigen Maßnahmen und kümmern sich persönlich um die Regulierung.

„Wichtig ist dem gesamten Team der persönliche Bezug zu unseren Kunden“ betont Sabine Welling. „Ein vertrauensvoller Start der Hörversorgung wird im Laufe der Zeit häufig zu einem sehr freundschaftlichen Miteinander, bei dem alle Anliegen rund um das Gehör schnell und fachgerecht gelöst werden können.“

Weitere Informationen unter www.welling-hoersysteme.de