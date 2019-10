Sabine Welling: 25 Jahre im Dienst des guten Hörens

Wietmarschen Nach ihrer Lehre in Lingen absolvierte sie die Gesellenzeit in einem renommierten Betrieb in enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die Meisterprüfung war nur der Anfang von immer weiteren Fortbildungen, die Sabine Welling gerne und mit großem Engagement verfolgte.

„In unserem Beruf muss man immer auf dem neusten Stand sein. Die Technik und Methoden der Hörgeräte-Anpassung verbessern sich ständig, neue Materialien und Verfahren wie 3D-Scan und Druck müssen in die betrieblichen Abläufe integriert werden“, sagt Sabine Welling, die in ihrer langjährigen Tätigkeit ein ganzes Netzwerk aus Experten aufgebaut hat, mit denen sie im ständigen Erfahrungsaustausch ist.

Sie wurde 2015 mit dem future hearing award für besondere Anpassleistungen ausgezeichnet, ist Audiotherapeutin der Europäischen Union der Hörakustiker und seit 2018 zertifizierte Spezialistin für implantierbare Hörgeräte. Ihre kompetente Meinung für alle Fragen rund ums Ohr ist auch in Kreisen der Hörgeräte-Entwicklung, der Industrie und im Bereich der Gehörschutz-Vorsorge über die Berufsgenossenschaften gefragt.

„Aus den Diskussionen in den Expertengruppen erhalte ich immer wieder Anregungen, die meinen Kunden zugutekommen. Die Verbindung von Fachwissen und der persönlichen Beziehung zu meinen Kunden herzustellen, ist mir immer wieder eine Freude“, sagt die Hörakustik-Meisterin, die sich mit ihren Fachgeschäften in Wietmarschen-Lohne und Emlichheim einen guten Namen gemacht hat. Weitere Informationen: Welling Hörsysteme