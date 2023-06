Richters Reisen in Nordhorn feiert 90. Geburtstag

Richters Reisen, dessen Geschichte 1933 mit einem einzigen Kraftomnibus begann, feiert sein 90-jähriges Bestehen. Was damals unter Josef Richters begann, ist heute eine Unternehmensgruppe mit drei Standbeinen: 1964 kam das Reisebüro Richters hinzu, 2019 wurde Richters Buslinien gegründet. Alle drei Unternehmen werden heute als eigenständige GmbH geführt.

Bis heute ist die Unternehmensgruppe in Familienbesitz geblieben. Was die Urgroßeltern aufgebaut haben, wurde von der zweiten Generation, Anton und Elisabeth Schwertheim (geb. Richters), weitergeführt und ausgebaut. In den 90er Jahren übernahmen die Söhne Ingo und Martin Schwertheim das Unternehmen. Die Leitung des Reisebüros und des Busunternehmens lag in den Händen von Ingo Schwertheim. Kfz-Meister Martin Schwertheim kümmerte sich um den technischen Bereich und die hauseigene Werkstatt. Er ist bis heute im Unternehmen tätig. 2019 gründete Julian Wolters (Sohn von Beate Schwertheim, Schwester von Ingo und Martin) und Daniel Schwertheim die Richters Buslinien GmbH. Julian Wolters führt heute in vierter Generation die Unternehmen Richters Buslinien und Richters Reisen. In die Fußstapfen seines Vaters wird Daniel Schwertheim, Sohn von Martin Schwertheim, treten: Seit 2019 verantwortet der gelernte Kfz-Meister den Fuhrpark und die Werkstatt. Alle Verantwortlichen besitzen natürlich einen gültigen Busführerschein, wie sollte es auch anders sein?

Die Richters Reisen GmbH ist zweigeteilt. Zum einen bietet das Unternehmen selbst organisierte Busreisen nicht nur in Deutschland, sondern auch in viele europäische Länder an. Innerhalb Deutschlands werden beispielsweise Fahrradreisen sowie Flusskreuzfahrten auf dem Rhein oder der Donau angeboten. Reisen ins Ausland führen zum Beispiel an die Blumenriviera oder nach Wien. Die Busreisen sind fester Bestandteil der GN-Leserreisen, die vom Reisebüro Richters GmbH organisiert werden. Das Busunternehmen organisiert aber auch Busreisen für andere Gruppen und Vereine. Für diese so genannten Ausflugsfahrten stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Richters Reisen feste Programme zusammen. Dazu gehören unter anderem Schiffsfahrten, Restaurantreservierungen, Hotelübernachtungen und Musicalbesuche. Touristikleiter Sven Grunert ist verantwortlich für die Reisen nach Maß.

Das Team von Richters Reisen sorgt dafür, dass jede Reise zu einem Erlebnis wird. Foto: privat

Zum anderen gibt es den so genannten Mietwagenverkehr. Dabei handelt es sich um Fahrten für Vereine, Schulen oder Sportmannschaften. Hinzu kommt, dass Richters Reisen auch Touristen befördert, die bei befreundeten Reiseveranstaltern gebucht haben. Durch die Zusammenarbeit mit den Organisatoren der NOZ-Leserreisen (Neue Osnabrücker Zeitung) werden zum Beispiel alle Transfers der Leserreisen zu Flughäfen oder Schiffsanlegestellen mit Richters-Bussen durchgeführt. Jährlich ausgeschriebene Fahrten im Schülerverkehr wie Sport- und Schwimmfahrten oder Vereinsfahrten nach Spielplan gehören zum Portfolio von Richters Reisen.Das Reisebüro Richters GmbH an der Bentheimer Straße in Nordhorn bietet alles rund um den Urlaub - von der Flugreise bis zur Kreuzfahrt. Neben einem umfangreichen Angebot an Urlaubsreisen aller Art gibt es natürlich auch das komplette GN-Leserreisen-Programm. Alle Reisen werden online detailliert vorgestellt. So werden zum Beispiel mehrere Abfahrtsmöglichkeiten in der Grafschaft angeboten. Unter www.reisebuero-richters.de können die Reisen eingesehen und direkt gebucht werden. Die Leitung des Reisebüros, das in Kooperation mit den Grafschafter Nachrichten betrieben wird, liegt seit über sechs Jahren in den Händen von Frank Lange.

Mit modernen Bussen ist Richters Reisen in der Grafschaft und in Europa unterwegs. Foto: privat

Die Richters Buslinien GmbH, das jüngste Kind der Unternehmensgruppe, ist Betreiber des Linienverkehrs. Als Gesellschafter der VGB (Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim) verfügt sie dazu über eigene, noch relativ junge Konzessionen, die alle zehn Jahre ausgeschrieben werden. Im Wesentlichen werden zwei Linien betrieben. Die Linie 700 führt von Nordhorn über Wietmarschen, Füchtenfeld und Georgsdorf nach Twist, die Linie 701 führt von Nordhorn über Wietmarschen, Schwartenpohl, Dalum und Geeste nach Meppen. Eine ständige Herausforderung sind laut Uwe Bönemann, langjähriger Disponent bei Richters, die ständigen Anpassungen durch Umleitungen, Sperrungen und Fahrplanänderungen.

Im Jubiläumsjahr wird kräftig in den Fuhrpark investiert. Es werden vier neue Busse beschafft, von denen zwei für den Linien- und zwei für den Reiseverkehr bestimmt sind. Ein Linien- und ein Reisebus sind bereits ausgeliefert. Im Laufe des Jahres werden die beiden anderen Fahrzeuge folgen. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Modelle waren die Umweltfreundlichkeit und die Abgasnorm.

Auf die Anschaffung von Elektrobussen wurde verzichtet, da diese für den Überlandlinienverkehr 700/701 noch nicht die erforderliche Reichweite besitzen. Alle Busse verfügen über verschiedene Assistent-Systeme, die die Fahrsicherheit erhöhen. Ein Sensor erkennt beispielsweise, wenn das Lenkrad über einen längeren Zeitraum nicht bewegt wird. Das Fahrzeug wird dann automatisch wieder in die Spur gebracht und die Geschwindigkeit reduziert. Sicherheit wird bei Richters groß geschrieben. Die Fahrer nehmen regelmäßig an Fahrsicherheitstrainings teil. Die Wartung, Inspektion und Sicherheitsprüfung der Busse erfolgt vierteljährlich durch die Kfz-Meister in der hauseigenen Werkstatt, welche auch als TÜV-Nord Prüfstützpunkt gilt.

Für das Jahr 2024 plant Richters Reisen erstmals eine Überseereise in Eigenregie: eine 12-tägige USA-Reise. Am 30. August 2023 findet dazu ein erster Informationsabend mit Bildern und einer Präsentation statt. Dazu wird ein USA-Experte berichten. Die Reise führt zunächst nach New York und von dort aus weiter in den Nordosten des Kontinents. Ziele mit dem Bus vor Ort sind die Niagarafälle, Washington und Quebec. Natürlich kann man die Reise auch im Reisebüro Richters buchen.

Insgesamt beschäftigt die Firmengruppe Richters circa 30 Mitarbeiter, die sich um die kaufmännische Abwicklung, die Technik, die Sauberkeit und als Fahrer um die Wünsche und die Sicherheit der Kunden kümmern. Der Erfolg der Unternehmen beruht nicht zuletzt auf der langjährigen Treue und Zuverlässigkeit vieler Mitarbeiter, aber auch vieler treuer Kunden.

Jubiläumsreise nach Frankfurt

Das Busunternehmen Richters Reisen besteht seit 90 Jahren. Aus diesem Anlass ist eine Sonderreise mit einem speziellen Programm nach Frankfurt zusammengestellt worden. Frankfurt - das ist Kultur, Museen, die funkelnde Skyline und ein Sonnenbad am Mainufer. Die Fahrt wird eine der ersten im neuesten First-Class-Reisebus sein, der im Jubiläumsjahr angeschafft wurde.

© picture alliance/dpa Die Bankengebäude mit dem Hochhaus der Europäischen Zentralbank, rechts im Vordergrund, prägen die Skyline der Main-Metropole Frankfurt. Foto: dpa

1. Tag: Freitag, 21. Juli: Anreise nach Frankfurt. Mit dem neuen Bus geht es in die Main-Metropole. Nach der Ankunft besteht die Möglichkeit, die Stadt nach den eigenen Ideen zu erkunden. In der Nähe des Hotels befinden sich zahlreiche Cafés und Restaurants. Im Anschluss genießen die Reisenden ein Drei-Gänge-Menü im Hotel.

2. Tag: Samstag, 22. Juli: Stadtrundfahrt & Main-Schifffahrt: Nach dem Frühstück begrüßt die örtliche Gästeführung die Reisenden auf einer Stadtrundfahrt, bei der die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet werden. Besonders reizvoll ist der Kontrast zwischen alt und neu - die moderne Skyline mit den glänzenden Hochhäusern auf der einen Seite sowie dem imposanten Hauptbahnhofsgebäude aus dem 19. Jahrhundert, dem historischen Stadtkern mit Paulskirche, Kaiserdom und dem bekannten Römer sowie der gerade komplett historisch renovierten und sanierten Altstadt auf der anderen Seite. Nachmittags erleben die Reisenden Frankfurt aus einer ganz anderen Perspektive: Sie gehen an Bord eines Schiffes der Primus Linie und unternehmen eine gemeinsame Fahrt auf dem Main. Damit nicht genug: Zum Abend sind Plätze in einer typisch hessischen Äppelwoi-Gaststätte reserviert, auf deren Speisekarte Frankfurter Spezialitäten wie „Handkäs mit Musik“ oder „Frankfurter Grüne Soße“ zu finden sind.

3. Tag: Sonntag, 23. Juli: Auffahrt Besucherplattform Main Tower: Das reichhaltige Frühstücksbüffet ist der ideale Start in den Tag. Auf Wunsch fahren die Reisenden mit einem der schnellsten Aufzüge Deutschlands auf die Besucherplattform des Maintowers auf circa 200 Meter Höhe. Von dort gibt es einen spektakulären Ausblick über die Stadt, den Flughafen und das Umland bis zum Taunus.