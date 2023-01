Rewe macht mit: 200 Händler akzeptieren Grafschaft-Gutschein

Der Grafschaft-Gutschein wird immer wertvoller, weil die Zahl der Akzeptanzstellen ständig zunimmt. Nun wurde die Marke von 200 überschritten. Gutscheininhaber haben so in Geschäften aller Art die Möglichkeit, bequem zu bezahlen. Inzwischen lässt sich der Grafschaft-Gutschein sogar zum digitalen Wallet hinzufügen.

Die Zahlen verdeutlichen die Erfolgsgeschichte des Grafschaft-Gutscheins, den die GN mit Unterstützung der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim etabliert haben. Bisher wurden 30.000 Grafschaft-Gutscheine im Wert von über 730.000 Euro verkauft.

Mit Rewe Nordhorn akzeptiert der erste große Nahversorger in seinen Märkten an der Neuenhauser Straße und an der Friedrich-Ebert-Straße das attraktive Zahlungsmittel. Die Einlösung im Supermarkt ist vor allem für Grafschafter vorteilhaft, die den Gutschein monatlich vom Arbeitgeber bekommen.

Rewe-Kaufmann Rafael Döring bietet seinen Kunden ein modernes Einkaufserlebnis. Dazu gehören die regionalen Produkte, der Abholservice und die Salatbar. An den Selbstbedienungskassen wird der Grafschaft-Gutschein zunächst nicht einlösbar sein.Gutscheininhaber werden stattdessen gebeten, ihre Waren von den Mitarbeiterinnen kassieren zu lassen“. Die Rewe-App bietet Kunden aktuelle Angebote und Rabattaktionen.

Neu im Grafschaft-Gutschein-Netzwerk sind der Bubble-Tea-Laden Haru Tea an der Neuenhauser Straße und der Schmuckladen UNO am Schumachershagen 1.

Weitere Infos auf www.grafschaft-gutschein.de