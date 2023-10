Restaurant „Bolle Jan“ seit Kurzem unter neuer Führung

32 Jahre hat Jan Roessink das Restaurant „Bolle Jan“ an der Nordhornsestraat 137 in Denekamp geführt. Mit großem Erfolg. Viele Gäste, auch grenzübergreifend, genießen die äußerst leckeren Pfannkuchen-Variationen und die urige Atmosphäre in unmittelbarer Nähe des Nordhorn-Almelo-Kanals zwischen Nordhorn und Denekamp.

Vor Kurzem hat er sein Restaurant an zwei Mitarbeiter übergeben. Bjorn Wissink und Chantal Steggink, die schon über 10 Jahre bei „Bolle Jan“ arbeiten, und ihr Team bieten den Gästen eine große Bandbreite an traditionell zubereiteten Pfannkuchen-Variationen, die keine Wünsche offenlassen. Neu dazugekommen ist ein Pfannkuchen mit Pulled Pork. Ergänzt wird das Angebot durch Saisonspezialitäten wie Spargel sowie durch zahlreiche alkoholische und nichtalkoholische Getränke. Auch Cocktails gibt es.

Für Gruppen und Kindergeburtstage sind spezielle Pakete erstellt worden, bei denen auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingegangen wird.

Nähere Informationen: www.bollejan.nl