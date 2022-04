Raiffeisen Waren eG übernimmt Tankstelle in Hoogstede

Hoogstede Schon im Dezember erfolgte die harmonische Übernahme der Tankstelle K15 von Henning Hesselink durch die Raiffeisen Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG. Die Kunden können weiter auf die bekannten Angebote und Services des Vorbesitzers zurückgreifen. Dazu gehören neben dem Tanken aller Kraftstoffe die SB-Wäsche, die Portalwaschanlage und das Staubsaugen.

Für die Stammkunden ergibt sich durch die Übernahme noch ein zusätzlicher Vorteil: Mit dem Raiffeisen-Tankchip der RWG kann ebenfalls an den Tankstellen in Emlichheim, Georgsdorf, Ringe und Wielen getankt werden. Der freundliche und persönliche Service gehört natürlich weiter dazu.

Ursprünglich war eine große Eröffnungs- und Übergabefeier geplant, die musste coronabedingt bislang ausfallen. Dieses feierliche Event soll jetzt im größeren Rahmen an einem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 18. Juni, gemeinsam mit den Kunden nachgeholt werden, denn Raiffeisen ist jetzt auch in Hoogstede „Ihr Partner vor Ort“.

