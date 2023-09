Raafkes Werbetechnik: So vielfältig kann Werbung sein

Raafkes Werbetechnik bietet seit 30 Jahren Werbeprodukte an. Günter Raafkes gründete 1993 das Wilsumer Unternehmen. Für ihn steht die individuelle Gestaltung mit Kunden sowie die Fertigung und Montage an erster Stelle. Die Beratung macht einen großen Teil des Prozesses aus. Neben einem optimalen Werbeeffekt denken die Berater auch an den wirtschaftlichen Aspekt der Kunden.

In der Mediengestaltung entwickeln die Mitarbeiter Firmenlogos, gestalten Layouts und entwerfen visuelle Werbemaßnahmen. Ohne Umwege gelangen die Entwürfe vom PC in die Produktion und werden anschließend vom Montageteam angebracht. Das Produktportfolio reicht dabei von individuell angefertigten Produkten wie Schilder, Fahrzeug- und Schaufensterbeschriftung, über Digitaldrucke, bis hin zu Textildrucken für Berufskleidung sowie Sport- und Freizeitkleidung. Ein besonderer Hingucker sind die Lichtwerbungen. Die leuchtenden Einzelbuchstaben und Pylone sind klassisch für Outdoor-Werbung.

Seit 2007 steht das neue Betriebsgebäude an der Gewerbestraße in Wilsum. Foto: privat

Unter dem Slogan „Retro-Sticker“ bietet Raafkes Reproduktionen von Oldtimeraufklebern an – egal ob Auto, Trecker, Motorrad oder andere Schmuckstücke.

Günter Raafkes betreibt seit 2021 neben Raafkes Werbetechnik zusätzlich den Wimmel-Max-Verlag, der Bilderbücher für Kinder und Erwachsene herausgibt.

In Zukunft hat Günter Raafkes mit seinem Team die weitere Expansion im Blick – unter anderem mit dem neuen BauScreen-Projekt. In diesem sollen innovative und digitale Bildschirme traditionelle Baustellenschilder ersetzen.

Weitere Infos auf www.raafkes.de