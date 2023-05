Quri Glashandel realisiert individuelle Wünsche

Francesco Quattrocchi brachte das technische Wissen mit und Carsten Rathke war für das Kaufmännische zuständig. Als Gbr starteten die beiden vor 15 Jahren in den Glashandel und merkten schnell, dass ihre Geschäftsidee auf fruchtbaren Boden gefallen war. So erfolgte zügig die Umfirmierung in eine GmbH. Der nächste große Schritt des Glashandel-Unternehmens war im August 2017 der Umzug in die neuen Räumlichkeiten an der Ernst-Heinkel-Straße 13. Von der Bundesstraße aus gut sichtbar ist der Schriftzug mit dem Firmennamen und der Aufschrift Glashandel24. Mit dem Umzug vergrößert sich das Unternehmen auf mehr als 7000 Quadratmeter Gesamtfläche inklusive einer Ausstellung. Das Motto lautet von jeher „Vorsprung durch Service“. Ob Spezialglas, Panzerglas, Wärmeschutzglas, Duschglas, Glas für Brüstungen, Küchenrückwände, Ornament- oder Color-Glas - für jeden Bedarf findet sich das passende Glas, das nach Form und Gestaltung den Vorstellungen des Kunden angepasst wird.

Ein Highlight bei QURI sind Alu-Terrassenüberdachungen mit Spannweiten von bis zu sieben Metern mit nur zwei Stützen. Geliefert werden die Terrassenüberdachungen mit Holz-, Aluminium oder Stahlkonstruktionen. Zum 15jährigen Bestehen gewährt das Unternehmen einen Nachlass von 15 Prozent.

Ständige Erreichbarkeit ist wichtig für das QURI-Team. Die Kunden haben immer ein Gespräch mit einem der Geschäftsführer, um eine umfassende und kompetente Beratung in allen Details in jedem Fall zu gewährleisten.

Weitere Infos auf glashandel24.de