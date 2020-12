PXLWerk: Profis für digitale Events

Nordhorn Mit einer digitalen Videoübertragung ist es auch in Corona-Zeiten möglich, Treffen mit vielen Teilnehmern wie eine Mitarbeiter- oder Mitgliederversammlung rechtlich verpflichtend abzuhalten. Die Geschäftsleitung der Grafschafter Nachrichten (GN) nutzte diese Möglichkeit dieser Tage erstmals. Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung informierte sie die Belegschaft über anstehende Veränderungen. PXLWerk, die Online-Experten der GN, sorgten zusammen mit der IT-Abteilung für einen reibungslosen Ablauf des rund 30-minütigen Livestreams. Der Großteil der Mitarbeiter nahm am Arbeitsplatz und im Home-Office an der Versammlung teil und konnte während der Veranstaltung Fragen stellen. Mehrere Videokameras sowie Video- und Tonmischpulte kamen unter anderem zum Einsatz.

Auch die Generalversammlung der Volksbank Niedergrafschaft ging unlängst per Video-on-Demand über die Bühne. PXLWerk hat dafür die Videoaufnahmen professionell erstellt und innerhalb kürzester Zeit online gestellt.

Immer mehr Unternehmen vertrauen dem Team äußerst ambitionierter Online-Experten bei den Grafschafter Nachrichten. PXLWerk bietet neben der Website-Gestaltung, dem Digitalmarketing und vielem mehr ein Rundum-sorglos-Paket zu Bewegtbildern an, wie zum Beispiel Social Videos für Facebook, Instagram & Co.

Kurzfristige Umsetzung und zuverlässige Betreuung Der neue Unternehmensbereich der Grafschafter Nachrichten garantiert seinen Kunden eine individuelle, umfangreiche Beratung, unkomplizierte und kurzfristige Umsetzung sowie zuverlässige Betreuung.

Weitere Informationen auf pxlwerk.de; E-Mail: pxlwerk@gn-online.de