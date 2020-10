Praxis Oppel seit 1990 „natürlich“ für die Patienten da

Emlichheim Thomas Oppel ist nach seinem Abitur einen eher unkonventionellen Weg gegangen – den der Naturheilkunde. Nach einem Vollzeitstudium und mehrjähriger Assistenzzeit eröffnete er 1990 seine Praxis in Emlichheim. In den letzten 30 Jahren hat sich die Naturheilpraxis Oppel auch weit über die Grenzen der Region einen Namen gemacht. „Individuelle Behandlungsmethoden zu entwickeln ist unser Credo. Wir sind mit Herz und Verstand für Patienten da und nehmen uns Zeit, auf die gesundheitliche Sorgen und Nöte einzugehen“, so Thomas Oppel. „Dabei unterstützen mich meine langjährigen Mitarbeiterinnen täglich aufs Neue.“

Die Naturheilpraxis Oppel baut ihr Spektrum der natürlichen Heilmethoden immer weiter aus. Ob Gelenk- und Wirbelsäulentherapie, Organaufbaubehandlung (zum Beispiel für Magen, Herz, Lunge, Nieren etc.) oder Unterstützung bei der Gewichtsreduktion – Thomas Oppel ist immer bemüht, den erfolgreichen Therapieweg zu finden. Die Naturheilpraxis hält im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums viele Rabatte im Monat Oktober bereit. Termine können unter der Telefonnummer 05943 98174 vereinbart werden. Auf www.naturheilpraxis-oppel.de finden sich weitere Informationen.