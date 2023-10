Premiere: Slagharen feiert Halloween

Premiere im Freizeitpark Slagharen - dieses Jahr feiert der niederländische Park zum ersten Mal Halloween.

Vom 7. bis zum 29. Oktober können sich Familien tagsüber bei „Scary Prairie“ gruseln. Die Gäste tauchen hierbei in drei Themenbereiche ein: „Pumpkin Market“, „Main Street“ und „Lost Trail“. Hier treffen sie auf besondere Besucher, die ihre eigene Geschichte haben. Abseits der Pfade des Parks gibt es drei Walkthrough-Erlebnisse. Im „Outcast Camp“ betreten die Gäste ein Lager voller außergewöhnlicher Reisende jeglicher Art. Beim Stroh-Labyrinth „Crows Nest“ reicht es nicht aus, nur den Ausgang zu finden, um es zu verlassen. In „The Manor“ lernen Kinder die Familie Bones kennen. In diesem Halloween-Haus sind die Rollen vertauscht. Können die Kinder die Familie erschrecken?

Scary Prairie sorgt für Gruselspaß für die ganze Familie. Foto: privat

Bei „Western Nightmares“ hingegen können Halloween-Fans ab 18.06 Uhr die dunkle Seite des Wilden Westens erleben. An acht Abenden (7., 13., 14., 20., 21., 25., 27., und 28. Oktober) bleibt der Park bis 22 Uhr geöffnet. 70 Schauspieler ziehen alle Register, um den Gästen in drei erschreckenden Geisterzonen und Walkthroughs das Fürchten zu lehren. Im „Outcast Camp“ ist eine dubiose Gesellschaft aufgetaucht. Es bleibt abzuwarten, ob die Besucher lebend herauskommen. Krähen haben „Crows Nest“ besetzt. Das Strohlager ist abends nicht sicher für Normalsterbliche. In „The Manor“, einer verlassenen Villa, suchen Geister nach neuen Seelen.

In „Western Nightmares“ lernen die Gäste an acht Abenden die dunkle Seite des wilden Westens kennen. Foto: privat

Tickets und mehr Informationen sind auf www.slagharen.de/halloween erhältlich. Der Ferienpark ist in dieser Zeit wie gewohnt geöffnet.