PM Service an neuem Standort in Nordhorn

Nordhorn Nach 15 Jahren am Standort Ring-Center hat das Unternehmen PM Service seine Nordhorner Filiale mitten in die Innenstadt verlegt. Am neuen Standort Alte Synagogenstraße 1 bietet der gut etablierte Dienstleister wie gewohnt breitgefächerte Serviceleistungen an. Die Palette reicht von Schlüsseldienst und Schuhreparaturen bis hin zu Schildern, Gravuren und Stempeln sowie einem Uhren-Batteriewechsel. Auch ein Hermes-Paketshop ist vorhanden.

Ansprechpartnerin in Nordhorn ist seit über 10 Jahren Stefanie Meyersieck. Sie steht den Kunden auch am neuen Standort wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite. Sie sagt: „Der Kundenwunsch ist für uns nach wie vor das Maß der Dinge, um sie immer nach den aktuellen Anforderungen und Standards bedienen zu können. Zuverlässigkeit, Fortschrittlichkeit und Qualität sind die zentralen Prinzipien, an denen wir unsere Arbeit für die Kunden ausrichten.“

Weitere Infos auf www.pm-service.de