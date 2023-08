Pluyter GmbH & Co. KG feiert 50-jähriges Bestehen

Als die GN im August 2008 zum 35-jährigen Bestehen der Pluyter Heizung- und Sanitärinstallationsgesellschaft mbH berichteten, wurde in einer Bildunterzeile erwähnt, dass mit Raphael Veldboer die nächste Generation schon wartete. Nun feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen und Raphael Veldboer hat seinen Meister im Sanitärhandwerk gemacht und ist seit dem 1. Januar tatsächlich in die Geschäftsführung des Unternehmens eingestiegen. Vater Ludger Veldboer ist noch weiter in die Geschäftsführung tätig, will sich aber schrittweise zurückziehen. Zum 1. Februar erfolgte eine weitere Neuaufstellung, denn Mitarbeiter Helmut Belt hat seitdem die Geschäftsführung für den Sanitärbereich übernommen.

© Fuchs Raphael, Brigitte und Ludger Veldboer führen das Nordhorner Traditionsunternehmen. Fotos: Fuchs

Die Firmengeschichte reicht aber viel weiter zurück. Heinz Pluyter gründete 1976 das Unternehmen an der Bookholter Straße. Schon 1982 folgte der Umzug in die neuen Geschäftsräume an der Veldhauser Straße 167. Da die Entwicklung aber zügig voranschritt, musste ein größeres Firmengebäude her. Dieses wurde 1998 an der Alfred-Mozer-Straße bezogen. Im Februar 199 gründeten Heinz Pluyter und Ludger Veldboer die GmbH Co. & KG, deren Geschäftsführer sie wurden. Im Dezember 2003 schied Heinz Pluyter aus gesundheitlichen Gründen aus dem Unternehmen aus und Ludger Veldboer übernahm auch die restlichen 50 Prozent an der GmbH.

© Fuchs Ludger Veldboer setzte frühzeitig auf die Wärmepumpentechnologie. Foto: Fuchs

Parallel schritten die inhaltliche Entwicklung und Ausrichtung des Unternehmens voran. Schon früh setzte Ludger Veldboer auf das Thema Erdwärme und Wärmepumpe und schaffte ein eignes Bohrgerät an. Damit waren Erdsondenbohrungen bis zu 100 Metern Tiefe möglich. Im vergangenen Jahr wurde dieses Gerät gegen eine moderne Anlage getauscht. 2004 baute das Unternehmen auf einem Bauernhof die erste Wärmepumpe ein. Weitere Anlage dieser Art wurden in den folgenden Jahren eingebaut. In den ersten Jahren waren die Mitarbeiter der Pluyter GmbH deshalb unter anderem in Brüssel, Antwerpen, Hamburg und im Ruhrgebiet unterwegs.

Diplom-Ingenieur Ludger Veldboer betont, dass sein Unternehmen in Neubauten grundsätzlich nur Wärmepumpen einbaut. Bei Sanierungen in Altbauten kann es ein, dass Thermen installiert werden. Nach der Diskussion im Frühjahr sei die Nachfrage nach Wärmepumpen rapide zurückgegangen, weil die Gesetzeslage und die Fördermöglichkeiten nicht klar seien, so Veldboer. Doch rechnet er mit einem deutlichen Anstieg. „Auf diese Situation müssen wir einfach flexibel reagieren“, sagt Veldboer. Einige Großanlagen wie in Brandlecht oder am Ootmarsumer Weg hat das Unternehmen mit Wärmepumpen ausgestattet.

Zur Firmengeschichte gehört auch, dass mit der kontinuierlichen Entwicklung die Zahl der Mitarbeiter stieg. Sie liegt derzeit bei 20. Zum runden Geburtstag wurden die Beschäftigten als Dankeschön zu einer Tour nach Trier und Luxemburg mit zwei Übernachtungen eingeladen. Viele Mitarbeiter sind schon lange Jahre bei der Pluyter GmbH & Co. Kg beschäftigt. Das Unternehmen bildet sowohl in gewerblich-technischen als auch in kaufmännischen Berufen aus.

Helmut Belt setzt bei der Bädergestaltung oder -sanierung auf seniorengerechte Bäder, wofür es eine Förderung von bis zu 4000 Euro gibt. „Viele Menschen wollen einfach länger in ihren Wohnungen bleiben und brauchen deshalb barrierefreie Bäder“, nennt Ludger Veldboer einen Grund für diese Entwicklung. Der Betrieb ist auch zertifizierter Partner der Krankenkassen. Bei der Badsanierung bietet die Pluyter GmbH & Co. KG ihren Kunden einen Komplettservice an und setzt dabei in Kooperation mit Betrieben aus anderen Gewerken auf eine große Erfahrung. Auch bei der Wartung von Heizungsanlagen aller Art stehen der Servicegedanke und die Kundenzufriedenheit ganz oben auf der Agenda, da sind sich Vater und Sohn Veldboer einig.

© Fuchs Raphael und Ludger Veldboer kümmern sich um die Projektplanung. Foto: Fuchs

Raphael Veldboer beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Buchhaltung. Dies liegt auch daran, weil eine Mitarbeiterin derzeit in Elternzeit. Nach ihrer Rückkehr steigt er intensiv in der Projektplanung ein und wird seinen Vater zunehmend entlasten.