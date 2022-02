Physio Vital setzt auf ganzheitliche Gesundheit

Schüttorf „Wir begleiten Menschen aus Leidenschaft in ihrem ganzheitlichen Gesundheitsprozess, damit sie langfristig ihr Wohlbefinden selber in der Hand haben.“ So lautet der Grundsatz, unter dem Mariana Robben und Sandra Laumann seit nun zehn Jahren ihre Patienten in der Praxis Physio Vital in Schüttorf betreuen. Nach dem Start im Vechtezentrum ging 2020 der Traum der eigenen Praxis an der Salzberger Straße in Erfüllung. Die Vision der ganzheitlichen Gesundheit aus einer Hand steht im Vordergrund. Zielgruppe sind Menschen, sich als Ganzes sehen und sich selber in ihren Gesundheitsprozess einbringen möchten. Dabei legen Mariana Robben und Sandra Laumann Wert auf Vertrauen, Wertschätzung und loyale Akzeptanz sowie Verantwortungsbewusstsein, gegenseitige Unterstützung und Selbstverwirklichung.

Der Ansatz, den das Duo verfolgt, besteht aus den drei Puzzleteilen Körper, Bewusstsein und Bewegung, weshalb sie den individuellen Gesundheitsprozess auf diesen drei Ebenen begleiten. Mit der funktionellen Wirbelsäulentherapie erfahren die Patienten sanfte Unterstützung auf körperlicher Ebene. In Kursen und dem Personal Training wird durch Bewegung an den eigenen Schwachstellen gearbeitet. Mit der psychosomatischen Körpertherapie unterstützt Sandra Laumann als Heilpraktikerin für Physiotherapie die Menschen auf der Ebene des Bewusstseins. Weitere Infos auf www.physiovital-schuettorf.de