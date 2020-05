Perick Orthopädie: Ausmessen ohne Berührung

Bad Bentheim Seit 85 Jahren ist die Firma Perick Orthopädie mit ihrem Haupthaus in Bad Bentheim und ihren zwei Filialen in Bad Bentheim und Nordhorn die zentrale Anlaufstelle für Patienten mit orthopädischen Problemen in der Grafschaft. Als einziger Anbieter sämtlicher orthopädischer Dienstleistungen in der Grafschaft ist die Firma Perick der richtige Ansprechpartner für Orthesen und Prothesen, aber auch für Bandagen, Einlagen, Gehhilfen und Rollstühle sowie für Pflegehilfsmittel wie Pflegebetten, Bad- und Alltagshilfen. Ein weiterer wichtiger Bereich in der breiten Leistungspalette sind das Ausmessen und das Anfertigen von Kompressionsstrümpfen und Bandagen. Sie sind ein medizinisch hochwirksames Instrument, um schmerzhafte Stauungen und Schwellungen in den Beinen zu vermeiden und orthopädische Probleme zu behandeln. Die Kompression wirkt bei Krampfadern und Venenkrankheiten sowie bei Lymphproblemen und kann Symptome reduzieren.

Um alle Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise zu berücksichtigen und um die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, bietet die Firma Perick Orthopädie das berührungslose Ausmessen mittels moderner Messtechnik an. Der Beinscanner JOBST® LEXpert360 vermisst die Beine von Kunden berührungslos innerhalb von fünf Sekunden. Jede individuelle Versorgung mit Kompressionsstrümpfen und Bandagen kann anschließend innerhalb von Minuten konfiguriert und bestellt werden. Selbstverständlich stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin mit einer ausführlichen Beratung zur Seite.