Optik & Hörgeräte van Ackeren: Für Beratung ausgezeichnet

Emlichheim Das Team von Optik & Hörgeräte van Ackeren an der Dorfstraße 26 in Emlichheim hat in diesem Monat allen Grund zum Feiern, denn das Unternehmen wird 25 Jahre alt. Rainer van Ackeren, selbst Optik- und Hörgeräteakustikmeister, hat einen hohen Anspruch an die Qualität der Beratung durch ihn und seine sechs Mitarbeiterinnen. Nicht zuletzt die regelmäßigen Fortbildungen haben dazu geführt, dass die Beratung des Fachgeschäfts zertifiziert und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet ist. Ab 1. August verstärkt ein Auszubildender den Bereich Hörgeräteakustik.

In diesem Jubiläumsmonat wird natürlich gefeiert, wovon auch die Kunden profitieren, beispielsweise durch Hörgeräte mit Lithium-Ionen-Akkus. Angeboten wird ferner ein Augen-Fitness-Check, wozu die Augenglasbestimmung, die Messung des Augeninnendrucks und ein Foto der Netzhaut gehören, um frühzeitige Veränderungen zu entdecken.

Weitere Infos auf www.optik-hoergeraete.eu/de