Opel Hindriks: „Das haben wir gemacht!“

Veldhausen Die Zusammengehörigkeit unter den (angehenden) Kfz-Mechatronikern im Autohaus Opel Hindriks an der Georgsdorfer Straße 18 in Veldhausen beweist zum Beispiel die Reparatur eines Opel Astra mit Frontschaden. Marek Reefmann, Auszubildender als Kfz-Mechatroniker, wurde kürzlich mit der Beseitigung des Unfallschadens betraut. Reefmann ist auch deshalb begeistert von der Vielfältigkeit in seinem Beruf. „Du siehst täglich, was Du am Abend geschafft hast. Am meisten merkt man das bei Unfall-Reparaturen, wie bei diesem Opel Astra. Und das macht stolz“, sagt der angehende Auto-Experte. Sein Ausbilder, Kfz-Mechatroniker Günter Oldekamp, fügt hinzu: „Handwerkliche Arbeit im Team verbindet, schafft Vertrauen untereinander und stärkt das Wir-Gefühl!“ Weitere Informationen auf https://www.opel-hindriks.de.