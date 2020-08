Omar Mardinie übernimmt mobilcom-debitel-Shop

Nordhorn Das Mobilfunkgeschäft mobilcom-debitel Shop in Nordhorn, Zur Bleiche 2, ist seit mehr als 20 Jahren in Nordhorn präsent und wurde am 15. Juli von Omar Mardinie übernommen. „Ich freue mich, mit der Übergabe an einen neuen, jungen Geschäftsführer das Geschäft in kompetente Hände übergeben zu können“, erklärt Ralf Achtnicht, bisheriger Inhaber und Geschäftsführer. „Herr Mardinie war bereits als Filialleiter in Nordhorn tätig und kennt die Bedürfnisse der Kundschaft sehr gut.“