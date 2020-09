Ofen Schulte: Seit 40 Jahren Spezialist für Öfen

Bawinkel Wenn ein Unternehmen mehrere Jahrzehnte überdauert, spricht das dafür, dass gute Arbeit geleistet wird und die Kunden zufrieden sind. So ist es kein Zufall, dass Ofen Schulte in Bawinkel in diesen Tagen sein 40-jähriges Jubiläum begeht und diesen Anlass mit einem tollen Angebot feiert: Bis Ende September wird die Kundschaft mit der Mehrwertsteuer beschenkt. Wer einen Kamin- oder Pelletofen erwirbt, muss folglich 16 Prozent weniger zahlen.

Da lohnt es sich doch, sich ins Emsland aufzumachen und der Ausstellung des Ofenbau-Meisterbetriebs einen Besuch abzustatten! Auf zirka 800 Quadratmetern wird die ganze Bandbreite an Kaminen und Kaminöfen präsentiert. Das Sortiment ist umfangreich und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Ist die Wohnung traditionell oder eher ultramodern eingerichtet? Bei Ofen Schulte findet Interessenten garantiert das, was ihrem persönlichen Stil entspricht. Für wohlige Wärme im gesamten Haus wird jedenfalls gesorgt.

Das Unternehmen befasst sich seit 40 Jahren auch mit der Herstellung von wasserführenden Kaminöfen sowie die auf die Feuerstätten abgestimmten Zubehörteile. Gern bietet man auch für diesen Themenbereich umfassende Informationen. An jedem 1. und 3. Sonntag im Monat ist von 14 bis 17 Uhr Schautag an der Osterbrocker Straße 17 in Bawinkel (zwischen Lingen und Haselünne), so auch am 6. September. Für den Verkauf geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Telefonisch zu erreichen ist Ofen Schulte unter 05963 283, per E-Mail an info@ofenschulte.de. Viele weitere Informationen findet man auf www.ofenschulte.de.