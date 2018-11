Odink sorgt für hochwertigen Fußboden unter Ihren Füßen

Nordhorn Als Spezialist für Bodenbeläge hat sich die Firma Odink am Markt etabliert. Bewährte Klassiker aus Meisterhand wie zeitloses, edles Parkett und schicke Landhausdielen gehören ebenso zum Angebot wie moderne Designbodenbeläge. Die Holzoptik der pflegeleichten Vinylbeläge ist von echtem Parkett kaum zu unterscheiden. Der Meisterbetrieb verlegt auch strapazierfähiges Laminat, elastischen, schalldämmenden und schadstoffarmen Kork und Teppichböden. Klassische Velours- oder Schlingenware in allen Farben und Flooren bietet Odink genauso wie eine Auswahl an Naturböden. Schurwolle, Ziegenhaar oder Kokosfasern sind derzeit gefragt. Musterkollektionen bieten den Kunden eine große Auswahl. Am Firmensitz am Sandhook 5 in Nordhorn – und auch zuhause – werden Kunden nach Terminabsprache fachmännisch beraten. Zum Leistungsumfang des Meisterbetriebs gehören unter anderem die Aufarbeitung von Parkett- und Dielenfußböden sowie die Verlegung von Bodenbelägen auf Treppen.