Odink, Fachbetrieb für Parkett und Fußböden, ist umgezogen

Mit dem Umzug zum Döppers Esch 7 in Nordhorn ist der Meisterbetrieb für Parkett und Bodenbeläge den nächsten Schritt gegangen. Seit 2006 ist Jan-Heinz Odink selbstständig und sorgt mit seinen Mitarbeitern dafür, dass die Kunden die besten Böden unter die Füße bekommen. Parkettverlegung und Renovierung ist das Spezialgebiet des Meisterbetriebs. In der neuen Ausstellung verschaffen sich die Kunden einen Eindruck von der Vielfalt, die Parkett und Bodenbeläge zu bieten hat. Sie erhalten dort, aber auch in den eigenen vier Wänden, die fundierte und visualisierte Fachberatung und Kreativkonzepte, denn die Wahl des Bodens ist eine Entscheidung für lange Zeit. Auch Designbeläge, Teppichböden und andere Materialien, die auf die Bedürfnisse des Kunden eingesetzt werden können, zählen dazu. Jan-Heinz Odink legt großen Wert auf Termintreue und qualitativ wertige Materialien. Bei allen Arbeiten, so auch bei der Parkett- und Treppenrenovierung, setzt der Nordhorner Fachbetrieb auf staubfreie Arbeitsabläufe mit modernsten Maschinen. Gern empfängt Jan-Heinz Odink seine Kunden nach Terminvereinbarung in den neuen Räumen.

Weitere Infos auf www.odink.de