nvb ist mittendrin und immer für die Kunden da

Grafschafter Service-Helden nvb liefert Energie mit Tradition und Zukunft. Rund um die Uhr machen die Produkte und Dienstleistungen das Leben leichter: Licht, Wärme, Kälte, Unterhaltung, Information oder Erfrischung gibt’s im Handumdrehen oder per Knopfdruck – dank Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser.„Für uns sind gute Produkte, hohe Servicequalität und zuverlässige Versorgung das Wichtigste“, sagt Vertriebsleiter Thomas van der Kamp.

Insbesondere Wasser als unser Lebensmittel Nr. 1 ist keine Ware wie jede andere. Gutes Trinkwasser ist Lebensqualität: Täglich muss es in ausreichender Menge und guter Qualität entsprechend den strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung verfügbar sein – und ist dabei nur eine begrenzte und zunehmend knappe Ressource. Durch nachhaltige Gewinnung, Förderung und Verteilung sichert nvb Wasser für die Zukunft.

Für eine nachhaltige Energieversorgung bietet die nvb GmbH ihren Kunden Ökostrom und klimaneutrales Erdgas an. Beide Produkte sind zertifiziert und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. „Wir investieren in Klimaschutzprojekte mit höchsten sozialen und ökologischen Zusatznutzen“, sagt van der Kamp.

Mit dem Smart Home System nvbhomee kann der Alltag angenehmer gestaltet, das Leben sicherer und Energie gespart werden. Das System besteht aus bunten Würfeln, die das Zuhause intelligent vernetzen und mit der kostenlosen nvbhomee-App gesteuert werden. Mit einem Klick wird so zum Beispiel die Beleuchtung angepasst, die Raumtemperatur individuell geregelt oder die Lieblingsmusik eingeschaltet.

Das Team im Kundencenter am Gildkamp hilft kompetent bei allen Fragen rund um die Themen Energie, Smart Home, Abrechnungen oder An- und Abmeldungen. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, an den Beratungsterminen in den Rathäusern von Wietmarschen und Emlichheim beziehungsweise im Grenzland Markt Uelsen mit einem Kundenberater zu sprechen. Noch näher und persönlicher ist nur das Gespräch mit einem der vertrieblichen Außendienstmitarbeiter, die auf Wunsch nach Hause kommen.

Neben den Privatkunden liegt der Schwerpunkt im Vertrieb im Geschäftskundenbereich. Damit alles wie am Schnürchen läuft, entwickelt das Team für Gewerbe- und Industriekunden intelligente Maßnahmen sowie individuelle Konzepte. Diese passen zum jeweiligen Kunden – innerhalb und außerhalb der Grafschafter Grenzen und sogar bundesweit.

Das Herzstück der Infrastruktur ist die Netzleitstelle. An diesem Ort laufen alle Fäden zusammen: nvb-Mitarbeiter überwachen und steuern rund um die Uhr die verschiedenen Versorgungsnetze. „Sobald es im Strom-, Gas-, Wasser- oder Funknetz der nvb eine Störung gibt, nehmen wir den Fall auf und schicken bei Bedarf unverzüglich den Entstörungsdienst zur Behebung raus“, erklärt Harald Ahuis, Leiter der Netzleitstelle. „Zum Beispiel wenn eine Trinkwasserhauptleitung bricht oder Gasgeruch wahrgenommen wurde.“ Fünf Mitarbeiter arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb, sodass eine 24/7-Verfügbarkeit gewährleistet ist und die Versorgung mit Strom, Gas und Trinkwasser funktioniert.