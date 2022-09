nvb bietet Tipps zum Energie sparen

Die nvb Versorgungsbetriebe GmbH ist seit fast 125 Jahren eng mit der Region verbunden. Die deutlichen Auswirkungen der Energiekrise spüren sowohl das Nordhorner Unternehmen als auch deren Strom- und Gaskunden. Der Preisanstieg an den Börsen ist rasant und ein Ende ist nicht absehbar. Der Energieversorger will seine Kunden bei der Suche nach den richtigen Sparmaßnahmen nicht alleine lassen. Die Idee: In der Heizperiode eine Plattform zu schaffen, die Anregungen zum Energiesparen bietet und die Möglichkeit voneinander zu lernen.

Neben Energiespartipps wird es auch einen Wettbewerb geben, bei dem Energiespar-Talente aus der Region gesucht werden. Jeder kann mitmachen und zeigen, wie er persönlich Energie einspart. Dabei gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Präsentation. Wer ein Video, ein gemaltes Bild als Familienprojekt und Ähnliches einreicht, nimmt am Wettbewerb teil. Die genauen Informationen folgen noch. Das Ziel ist klar: „Gemeinsam weniger Energie verbrauchen“.

Nähere Informationen: www.nvb.de