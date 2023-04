Nostalgiepalast bietet viel mehr als nur antike Möbel

Wer denkt, dass der Nostalgiepalast nur antike Möbel anbietet, wird überrascht sein, wenn er den Laden betritt. Tatsächlich werden auf über 8000 Quadratmetern auch einzigartige Möbel im Landhausstil, Kolonialstil und im industriellen Design angeboten. Stilmöbel gibt es ebenfalls.

Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an ausgefallenen Dekorationsideen und Lampen. Zudem findet man noch ein großes Angebot an Gastronomie- und Ladeneinrichtungen. Ob eine Bar im irischen Stil oder ein Ladentisch in nostalgischer Optik, hier wird dem Kunden eine breite Palette an verschiedensten Stilen präsentiert.

In der Außenausstellung findet man darüber hinaus exklusive Artikel für die besondere Garteneinrichtung: Skulpturen und Wasserspiele aus Bronze, Quader und Blöcke aus Sandstein, antike Zäune und Balustraden, ausgefallene Dekorationen und noch vieles mehr. Wer sich selbst ein Bild von dem einzigartigen Geschäft machen will, kann den Nostalgiepalast in Nordhorn in der Woche täglich von 10 bis 18 Uhr besuchen. Samstags ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, jeden Sonntag ist von 11 bis 17 Uhr Schautag.

Nähere Informationen: www.nostalgie-palast.de