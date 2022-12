Nordhorn sucht innovative Gründer

Die Stadt Nordhorn startet die zweite Runde des Wettbewerbs „Nordhorn gründet“. Für die besten Gründungsideen winkt eine Startfinanzierung von bis zu 42.000 Euro. Ab sofort können Ideenskizzen bei der städtischen Wirtschaftsförderung eingereicht werden. Mit dem Gründungswettbewerb sollen Menschen mit innovativen Geschäftsideen motiviert werden, diese zu entwickeln und in Nordhorn in die Tat umzusetzen sprich ein Ladenlokal in der Nordhorner Innenstadt zu eröffnen.

Eine Jury bewertet die eingereichten Ideen aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistungen. Diese Jury setzt sich aus Beschäftigten der Verwaltung, der Unternehmen, der Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe, der Handwerkerschaft und des Gründerzentrums GTZ zusammen.

Bewertet wird, wie innovativ die Gründungsideen sind. Außerdem werden das Marktpotenzial und die tatsächliche Umsetzbarkeit in den Blick genommen. Anhand dieser und weiterer Bewertungskriterien werden die besten Gründungsideen ausgewählt und mit dem Gründungspreis ausgezeichnet.

Informationen zum Wettbewerb „Nordhorn gründet“ gibt es auf der Internetseite der Stadt Nordhorn unter www.nordhorn.de/gruendungswettbewerb. Einsendeschluss für die Ideenskizzen ist der 24. Februar 2023.

