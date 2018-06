niu norddeutsche immobilien-union neu an der Bentheimer Straße

gn Nordhorn. Seit 2001 gibt es die niu norddeutsche immobilien-union in Nordhorn. Seit dieser Zeit hat sich das Unternehmen mit neuem Sitz an der Bentheimer Straße 32 einen guten Namen als Ansprechpartner für Immobilien verschiedenster Art als Kapitalanlage gemacht.

Zum Portfolio gehören unter anderem Immobilien in Ferienorten wie Wangerooge, Langeoog und Bensersiel sowie große Wohnkomplexe in exklusiver Lage. Ein aktuelles Projekt im Bereich Wohnkomplexe ist ein Boardinghouse am Alten Stadthafen in Oldenburg. Es umfasst 42 Appartements, die für unterschiedliche Zeiträume vermietet werden können.

Besonders wichtig ist der niu norddeutschen immobilien-union ein umfangreicher Rundum-Service. Er umfasst unter anderem Standortanalysen, die Garantie einer hohen Qualität der vermarkteten Immobilie, die Nutzung staatlicher Förderung, das Entwickeln von Anlagenstrategien sowie die Vermietung und komplette Mieterbetreuung für Investoren. Zu diesem Zweck hat sich das Unternehmen ein kompetentes Netzwerk geschaffen. Dazu gehören Bauträger, Hausverwaltungs- und Vermietungsgesellschaften, Banken, Sparkassen, Rechtsanwälte und Notare, Immobilienmakler und bundesweite Vertriebspartner.

Nähere Informationen: www.nord-immo-union.de