Neueste Hörtechnologie bei Sabine Welling HörSysteme

Lohne/Emlichheim Stets am Zahn der Zeit und immer neugierig auf neue Technologie: Sabine Welling und ihre Mitarbeiterinnen in Lohne und Emlichheim freuen sich immer über neueste Entwicklungen auf dem Hörgeräte-Markt. Die Verbindungen zum Telefon und an das Fernsehen gehören heute schon zu den Standard-Ausstattungen für moderne Hörgeräte. Stets verfeinert wird jedoch das Hören in schwierigen akustischen Situationen. So können die Geräte inzwischen unterscheiden, ob man ruhig am Tisch sitzt und sich unterhält oder ob ein Gespräch in Bewegung stattfindet. Alle räumlichen Informationen werden ausgewertet und tragen zur brillanten Sprachübertragung bei.

„Ein wirklicher Fortschritt in der Hörtechnik“, findet Hörakustik-Meisterin Sabine Welling, die ihre Kunden stets im Blick hat. Die zertifizierte Audiotherapeutin arbeitet eng mit den Experten der Hörgeräte-Industrie zusammen und stützt sich auf ihr umfangreiches Fachwissen, um die neueste Technik für die persönlichen Hörbedürfnisse ihrer Kunden optimal auszunutzen.