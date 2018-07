Neues Team und erweitertes Sortiment MIT 360° FOTOS!

gn Nordhorn. Als Experte für Haus-, Tier- und Gartenbedarf hat sich der Kiebitzmarkt Hüntelmann mit Sitz an der Paulstraße 2 in Nordhorn einen Namen gemacht. Nach einer Umstrukturierung des Marktes bieten Marktleiter Christian Fett und sein neu aufgestelltes Team mit Mandy Klinger und Christiane Gervink eine Vielfalt an Produkten aus den Kiebitz-Eigenmarken an.

Egal ob Tierfutter, Garten- und Spezialdünger, Rasensamen, Reitsport- oder Weidezaunartikel: bei allen Artikeln können sich die Kundinnen und Kunden auf die gewohnte Qualität verlassen.

Lebensmittel aus der Region wie Mehle, Brotbackmischungen, Kartoffeln, Eier und Köstlichkeiten der Firma Gourmet Berner sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Und zur Weihnachtszeit gibt es wie gewohnt, Clementinen, Äpfel, Nüsse und ähnliche zur Jahreszeit passende Leckereien.

Der Kiebitzmarkt in Nordhorn ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 8.30 bis 16 Uhr. Nähere Informationen: www.kiebitzmarkt.de/fachmaerkte/nordhorn-und-werlte